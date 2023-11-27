عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة نادرة في سماء الوطن العربي.. القمر يقترن بنجم ولد قبل 100 مليون سنة

صدى البلد

تشهد سماء الوطن العربي بداية الليل، ظاهرة فلكية مثيرة وجميلة، حيث يقترن القمر بعنقود نجوم الثريا، المعروف أيضًا باسم "الشقيقات السبع".

عنقود الثريا، ورغم جماله، لن يكون مرئيًا بالعين المجردة من داخل المدن، بسبب التلوث الضوئي الذي يحجب الأضواء الطبيعية في سماءنا. إلا أنه يمكن رؤيته بوضوح عند توجيه المنظار نحو القمر، مما يسمح برؤية العنقود في مجال الروية أو من خلال التصوير الرقمي.

txt

الآن .. القمر يظهر مع المشتري حامي المجموعة الشمسية وحارس الأرض

txt

جزر القمر تفجر مفاجأة بالفوز على غانا في تصفيات المونديال

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يتميز هذا العنقود النجمي بشكله الذي يشبه نجوم الدب الأصغر، ولكنه يظهر بشكل ضبابي. وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يكتسب عنقود الثريا صلة خاصة بفصل الشتاء.

تتحرك القمر والثريا سويًا نحو الغرب عبر السماء، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها. ومع ذلك، تكمن الحركة الحقيقية للقمر في الاتجاه المعاكس، حيث يمكننا رصد مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة، وملاحظة تغير موقعه يوم غدٍ الإثنين.

ووفقًا للقياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا وُلدت من نفس سحابة الغاز والغبار قبل حوالي 100 مليون سنة، وهذا يُقارن بعمر الشمس البالغ حوالي 4 مليارات ونصف سنة.

والنجوم في هذا العنقود مترابطة ببعضها البعض بفعل قوة الجاذبية، وتندفع سويًا عبر الفضاء. ولاحظ أن العديد من نجوم الثريا تتوهج بمقدار مئات المرات أكثر من الشمس.

التلوث الضوئى الشقيقات السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

ترشيحاتنا

صدمة.. نهال عنبر تكشف كواليس مكالمتها الأخيرة مع طارق عبد العزيز

«تعالى في مفاجأة».. عمرو عرفة يكشف الكلمات الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

خبير تحكيمى : طاهر محمد لم يستحق إنذار أمام ميدياما والبنا وعمر الأفضل في مصر

مجدي عبد الغني يكشف مفأجاة في احتراف لاعب الأهلي

ميدو ينتقد كولر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب السخرية

أمريكا: نشكر مصر على اتمام صفقة الأسرى.. ومستمرون في جهودنا لإقامة دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر كلماته «مش قادر أقف على رجلي».. سبب وفاة طارق عبد العزيز

طريقة عمل سلطة الباذنجان

سر خطبة أوربان الثاني التي أشعلت الحروب الصليبية.. تعرف عليها

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ