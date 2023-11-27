ظاهرة نادرة في سماء الوطن العربي.. القمر يقترن بنجم ولد قبل 100 مليون سنة

تشهد سماء الوطن العربي بداية الليل، ظاهرة فلكية مثيرة وجميلة، حيث يقترن القمر بعنقود نجوم الثريا، المعروف أيضًا باسم "الشقيقات السبع".

عنقود الثريا، ورغم جماله، لن يكون مرئيًا بالعين المجردة من داخل المدن، بسبب التلوث الضوئي الذي يحجب الأضواء الطبيعية في سماءنا. إلا أنه يمكن رؤيته بوضوح عند توجيه المنظار نحو القمر، مما يسمح برؤية العنقود في مجال الروية أو من خلال التصوير الرقمي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يتميز هذا العنقود النجمي بشكله الذي يشبه نجوم الدب الأصغر، ولكنه يظهر بشكل ضبابي. وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يكتسب عنقود الثريا صلة خاصة بفصل الشتاء.

تتحرك القمر والثريا سويًا نحو الغرب عبر السماء، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها. ومع ذلك، تكمن الحركة الحقيقية للقمر في الاتجاه المعاكس، حيث يمكننا رصد مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة، وملاحظة تغير موقعه يوم غدٍ الإثنين.

ووفقًا للقياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا وُلدت من نفس سحابة الغاز والغبار قبل حوالي 100 مليون سنة، وهذا يُقارن بعمر الشمس البالغ حوالي 4 مليارات ونصف سنة.

والنجوم في هذا العنقود مترابطة ببعضها البعض بفعل قوة الجاذبية، وتندفع سويًا عبر الفضاء. ولاحظ أن العديد من نجوم الثريا تتوهج بمقدار مئات المرات أكثر من الشمس.