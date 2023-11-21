جزر القمر تفجر مفاجأة بالفوز على غانا في تصفيات المونديال

فجر منتخب جزر القمر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ضيفه غانا بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سجل هدف اللقاء ميزيان ماوليدا في الدقيقة 43 بعد فاصل من المراوغات المتقنة وتسديدة رائعة هزت شباك البلاك ستارز.

وكرر منتخب جزر القمر تفوقه على غانا بعدما فاز على النجوم السوداء بنتيجة (3-2) في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وحصل منتخب جزر القمر على الصدارة بفوزه الثاني على التوالي بعدما ارتفع رصيده إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الرابع بقيادة مدربه كريس هيوتون، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثاني برصيد 4 نقاط كما يتواجد منتخب مدغشقر بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب تشاد في المركز الأخير بلا نقاط.