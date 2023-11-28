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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم الصعود.. الفيحاء السعودي في مهمة صعبة أمام آهال التركماني بأبطال أسيا

الفيحاء السعودي
الفيحاء السعودي

يسعى الفيحاء السعودي إلى الإبقاء على آمال المنافسة على البطاقة الثانية عن منافسات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أسيا، التي ضَمِن فيها العين الإماراتي العبور متصدراً حينما بلغ النقطة 12 في الجولة الماضية، حيث يستضيف نظيره آهال التركماني اليوم الثلاثاء.

ويدخل الفيحاء بعد سلسلة من الإخفاقات الآسيوية أسهمت في تراجع الفريق البرتقالي نحو المركز الأخير لهذه المجموعة بفارق نقطة عن الوصيف باختاكور، وصاحب المركز الثالث آهال التركماني الذي يملك 4 نقاط أيضاً.

ولم ينجح الفيحاء في الظهور بصورة مثالية في مشاركته الأولى عبر تاريخه في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ خسر 3 مباريات كانت أمام: آهال 1 – 0، ثم العين الإماراتي ذهاباً 4 – 1، وإياباً 3 – 2، مقابل تحقيقه فوزاً وحيداً أمام باختاكور بهدفين دون رد.

ولم يفقد الفيحاء فرصة التأهل بصورة رسمية لكنّ الحسابات تبدو صعبة مقارنةً بنقاط هذه المجموعة عن المجموعات الأخرى، وهو أمر يتطلب حسابات شبه معقدة من أجل بلوغه دور الستة عشر وتجاوز مرحلة المجموعات.

وأعاد الصربي فوك رازوفيتش التوازن لفريقه الفيحاء، وقاده لتجنب التعثر في آخر ثلاث مباريات لعبها كانت في الدوري السعودي، إذ تعادل في مواجهتين أمام الطائي والاتفاق، وكسب مباراته الأخيرة أمام الفتح لينتعش معنوياً بنقاط هذه المواجهة قبل المعترك الآسيوي.

أما فريق آهال التركماني، فيحاول العودة بنتيجة إيجابية من لقاء الفيحاء تسهم في زيادة حظوظه للمنافسة على التأهل عن هذه المجموعة بالبطاقة الثانية، ويملك الفريق أربع نقاط جاءت من خلال فوزه على الفيحاء ثم تعادله في الجولة الأخيرة مع باختاكور مقابل خسارته أمام العين الإماراتي وباختاكور في مواجهة الذهاب.

وفي ذات المجموعة، يستضيف العين الإماراتي نظيره باختاكور الأوزبكي في مواجهة يبحث معها عن تحقيق فوز معنوي بحضور مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي تسلم زمام القيادة الفنية خلفاً للهولندي ألفريد شرودر الذي أُقيل لكونه لم ينسجم مع العمل المؤسسي للنادي، حسب البيان الصحفي الرسمي رغم تحقيق الفريق العلامة الكاملة بالبطولة الآسيوية وضمان التأهل منذ الجولة الرابعة.

ونجح العين في تسجيل بداية مثالية تحت قيادة مدربه كريسبو، إذ حقق الفريق فوزاً ثميناً أمام شباب الأهلي بنتيجة 3 - 0 في الدوري الإماراتي أسهمت بحلول الفريق في وصافة الترتيب لمطاردة الوصل المتصدر بفارق نقطتين، في الوقت الذي يحاول فيه باختاكور إلحاق الخسارة الأولى بالعين في البطولة الآسيوية، إذ ما أراد الفريق الأوزبكي المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

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