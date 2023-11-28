أردوغان: يجب محاكمة إسرائيل دوليا على جرائم الحرب في غزة

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه يجب محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية: “في مكالمة هاتفية قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول غزة المقرر عقده غدا الأربعاء، قال أردوغان لجوتيريش، إن إسرائيل تواصل الدوس بلا خجل على القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي من خلال النظر في عيون المجتمع الدولي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وهو جزء مما يسمى بمجموعة اتصال للدول الإسلامية تجري محادثات مع زعماء غربيين بشأن غزة سيحضر الاجتماع في نيويورك يوم الأربعاء.