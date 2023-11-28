الصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة في غزة بسبب البنية التحتية

قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عددا كبيرا من الأشخاص قد يموتون بسبب الأمراض والظروف الصحية الصعبة في غزة مقارنة بالقصف إذا لم تتم استعادة البنية التحتية الصحية.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من المرضى في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، ولا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاج الذي يحتاجون إليه.

وأضافت هاريس: "سنرى عدداً أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة هذا النظام الصحي وتوفير أساسيات الحياة في غزة".

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى الحاجة الملحة للغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والدواء والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 14800 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية بغزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 23 نوفمبر، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تستمد بياناتها من السلطات الصحية في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تواجه صعوبات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انقطاع الخدمات والاتصالات في مستشفيات شمال غزة.

وأدى نقص الوقود في غزة إلى شل المستشفيات، حيث اضطرت غالبية مرافق الرعاية الصحية إلى الإغلاق بسبب القصف أو نقص الوقود حتى 17 نوفمبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ بدء الهدنة في الأسبوع الماضي، تمكنت قوافل شاحنات المساعدات من تفريغ حمولاتها من الغذاء والوقود والإمدادات الطبية في غزة.