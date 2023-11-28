عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بيطري المنيا": تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا الدكتور فتحي عبدالعال، إنه تم تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرضي "الحمى القلاعية" و"حمى الوادي المتصدع" بجميع مراكز المحافظة مع توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.


وأوضح مدير المديرية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحملة قامت أيضا بترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية، خلال الأسبوع الأول من عملها عن طريق 128 لجنة فرعية ومركزية، لافتاً إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.


وأكد أن اطباء المديرية نظموا زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 91 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

ترشيحاتنا

الإعلام العبري يكشف عن أكبر تحد واجهه جيش الاحتلال في غزة

بيان عاجل من حماس حول عقد صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى

مندوب مصر بالأمم المتحدة: نؤكد أهمية إغاثة المدنيين في قطاع غزة

المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة "إكسبو 2030"

ريمونتادا وصدارة للدوري.. بيراميدز يقتنص فوزا هاما على حساب الدراويش

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

فيديو

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ