"بيطري المنيا": تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا الدكتور فتحي عبدالعال، إنه تم تحصين 78 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد مرضي "الحمى القلاعية" و"حمى الوادي المتصدع" بجميع مراكز المحافظة مع توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.



وأوضح مدير المديرية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحملة قامت أيضا بترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية، خلال الأسبوع الأول من عملها عن طريق 128 لجنة فرعية ومركزية، لافتاً إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.



وأكد أن اطباء المديرية نظموا زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 91 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين.