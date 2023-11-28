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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يتصدر مجموعته في أبطال آسيا بالفوز على مضيفه نافباخور الأوزبكي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

نجح فريق الهلال السعودي في تحقيق فوز على مضيف نافباخور الأوزبكي بهدفين دون رد، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، وذلك على الاستاد المركزي بمدينة نامغان الأوزبكية.

وسجل هدفي اللقاء كل من مالكوم في الدقيقة 68، وسالم الدوسري في الدقيقة 85.

ويملك الهلال السعودي بعد هذا اللقاء 13 نقاط في صدارة المجموعة ويطارده الفريق الأوزبكي بـ 10 نقاط.

ويبدو أن المجموعة الخامسة ستشهد تأهل الثنائي نحو الدور الثاني من البطولة ببطاقة الصدارة وبطاقة أفضل صاحب مركز ثانٍ عن ثلاث مجموعات من المجموعات الخمس لغرب آسيا، حيث يملك الفريقان أرقاماً كبيرة.

ولم يتعرض الهلال السعودي لأي خسارة، إذ كسب مواجهاته أمام نساجي الإيراني 3 – 0، ثم مومباي سيتي الهندي ذهاباً 6 – 0، وإياباً 2 – 0، مقابل التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام نافباخور الأوزبكي في الجولة الأولى والفوز عليه في تلك الجولة بهدفين.

وانتعش الهلال السعودي بعودة الصربي سافيتش للمشاركة، وكذلك القائد سلمان الفرج، حيث احتجبا عن الحضور في قائمة الفريق بداعي الإصابة، في الوقت الذي خيَّمت الضبابية حول إمكانية مشاركة سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة في مواجهة التعاون قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة، إذ يُتوقع أن يحضر في الشوط الثاني للوقوف على جاهزيته قبل ديربي النصر.

أما الفريق الأوزبكي فقد سجل سلسلة انتصارات عقب تعادله في بداية المشوار أمام الهلال، إذ كسب مومباي سيتي الهندي 3 - 0 ثم نساجي الإيراني ذهاباً 2 - 1 وإياباً 3 - 0.

ويحتل نافباخور المركز الثالث في ترتيب الدوري الأوزبكي بفارق 7 نقاط عن باختاكور المتصدر، وذلك بعد تعثره بالخسارة أمام أولمبيك في الجولة الماضية التي تسبق لقاء الهلال.

وفي ذات المجموعة، يستضيف ناساجي الإيراني نظيره مومباي سيتي الهندي في مواجهة تبدو تحصيلية بين الطرفين وإن كان فوز صاحب الأرض أقرب لزيادة رصيده النقطي، إذ يملك ثلاث نقاط جاءت من فوزه على ذات الفريق في الذهاب، أما مومباي الهندي فيحاول الخروج بنقطة التعادل في أقل الأحوال قبل توديع البطولة دون أي رصيد نقطي كونه يحتل المركز الأخير في لائحة الترتيب.

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