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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريد زهران: الحركة المدنية شهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد بالانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

قال الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحركة المدنية ائتلاقية بين مجموعة من الأحزاب المختلفة.

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وأضاف فريد زهران، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الحركة المدنية معارضة وتجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب، وشهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد في الانتخابات الرئاسية يمثل الحركة.

وتابع أنه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الخلافات ليست استراتيجية وليست على قضايا محورية.
 

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