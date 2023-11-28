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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم مؤتمرا حاشدا بجامعة الفيوم لتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم بالحياة السياسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا بجامعة الفيوم، وسط حضور طلابي كثيف، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، د.عاصم العيسوي، د. محمد فاروق الخبيري، ود. عرفه صبري، نواب رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الإطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة ايًا كانت اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة. 

وأشادت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة، موضحة أن التنسيقية هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسة بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.

فيما أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من الشعب المصري، لذلك يجب أن يكون لهم دور إيجابي في صناعة المستقبل، موضحة أن المشاركة الإيجابية ايًا كان الاختيار هي أفضل قرار.

وأشارت إلى ضرورة قيام الشباب بالإطلاع على كافة برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية ليختاروا من يرونه أفضل بحرية تامة، موضحة أنه من مكتسبات ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو أن كل مواطن أصبح من حقه الانتخاب ببطاقة الرقم القومي وليس ببطاقة انتخابية لذلك يجب أن يمارسوا حقهم ويدققوا في الاختيار.

وأوضحت اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب منذ إطلاق عام الشباب في ٢٠١٦ وما تبعه من إطلاق العديد من البرامج للتدريب والتأهيل سواء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرها من البرامج التي أطلقتها الدولة في كل أنحاء الجمهورية للاستفادة من جهود الشباب.

من جانبه بدأ النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القضية الفلسطينية في فلسطين، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار مقلد إلى دور الدولة الوطنية المصرية في إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا إلى سيناء ودعم القضية الفلسطينية والوقوف أمام محاولات تصفيتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستعرضًا الجهود الإغاثية والسياسية المقدمة من الدولة الوطنية المصرية للشعب الفلسطيني خلال فترة العدوان.

فيما أكد د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو العمل على توعية الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإرسال صورة مشرفة عن مصر للعالم الخارجي عن وعي الشباب المصري بمختلف توجهاته، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق مساحات نقاشية واسعة وقنوات اتصال بين التيارات السياسية المختلفة، مما يخلق حالة من التنوع والثراء الفكري والمعرفي للشباب.

وأشار د. عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية عقول شبابها، وإثراء وعيهم، وتوسيع مداركهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع مستقبلًا.

ضم وفد التنسيقية، النواب د.غادة علي، منسقة الفعالية، أميرة العادلي، أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، محمد طه، أسماء الهرش، عضوي التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.

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