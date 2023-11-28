إعلامية فلسطينية: أفلام كثيرة تناولت القضية دون تسليط الضوء عليها|فيديو

قالت الإعلامية الفلسطينية نجوى أقطيفان، إن فلسطينيوا الخارج حاولوا إيصال صوت فلسطين ولكن ليس بالصورة التي يعيشها الفلسطينيون فهم ينظرون من الخارج وليس كما يراها الفلسطينيون بالداخل.

الإعلامية الفلسطينية:تسليط الضوء على القضية الإنسانية أهم من تسليط الضوء على القضية السياسية

وأشارت نجوى أقطيفان في مقابلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc إلى أن تسليط الضوء على القضية الإنسانية أهم من تسليط الضوء على القضية السياسية وناقش هذه القضية أفلام مثل 3000 ليلة الذي تحدثت عن قصة سيدة حامل داخل سجون الاحتلال وانتزاع ابنها منها، وفيلم 200 متر الذي تحدث عن أسرة ممزقة بين مدن فلسطين المحتلة، وفيلم ملح هذا البحر والذي يتحدث عن المهاجرين الذين يحاولون الوصول بيوتهم وفيلم عمر وغيرهم.

وأضافت الإعلامية الفلسطينية، أن قضايا اللاجئين وجدار الفصل العنصري والحواجز الأمنية نوقشت في أفلام كثيرة، ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها عربيا.

