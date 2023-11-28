حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض إلى خطر كبير نتيجة العدوان على غزة

أكد الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحرب التي تشنها إسرائيل في فلسطين، مستهدفة الجميع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعمل على شطب الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال صبري صيدم، خلال تصريحات لبرنامج حضرة المواطن"، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الشعب الفلسطيني كله يتعرض إلى خطر كبير نتيجة العدوان على غزة، مؤكدا أنه لا بد من تلاحم الفصائل الفلسطينية والبعد عن الخلافات لصالح القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني

وتابع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحرب الدائرة حاليًا ليست على مصير غزة بعينها، ولكن على الشعب الفلسطيني كله.