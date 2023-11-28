نايم ننه.. مشجع ينفعل على كولر من المدرجات أثناء مواجهة سموحة.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن هجوم أحد جماهير الأهلي على مارسيل كولر، بعد التعادل أمام نادي سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط الغضب الكبير بين الجماهير بعد التعادل للمرة الثانية على التوالي.

انفعال مشجع على مارسيل كولر

وجاء في مقطع الفيديو المتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال أحد المشجعين على مارسيل كولر من المدرجات، وسط غضب كبير بسبب التعادل مرددًا: "فوق يا عم شوية فوق فوق، انت نايم ولا ايه"، ليرد عليه مارسيل كولر بغضب ملوحًا بيديه.

وفي سياق متصل، ‏علق الإعلامي إبراهيم فايق ، على تعادل الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بلا انياب.. بلا فرص.. الأهلي يخسر نقطتين أمام سموحة في سباقه نحو لقب الدوري.. علامات استفهام كتير جدا على الشكل الهجومي للأهلي؟!".