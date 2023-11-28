عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نايم ننه.. مشجع ينفعل على كولر من المدرجات أثناء مواجهة سموحة.. فيديو

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن هجوم أحد جماهير الأهلي على مارسيل كولر، بعد التعادل أمام نادي سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط الغضب الكبير بين الجماهير بعد التعادل للمرة الثانية على التوالي. 

انفعال مشجع على مارسيل كولر 

وجاء في مقطع الفيديو المتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، انفعال أحد المشجعين على مارسيل كولر من المدرجات، وسط غضب كبير بسبب التعادل مرددًا: "فوق يا عم شوية فوق فوق، انت نايم ولا ايه"، ليرد عليه مارسيل كولر بغضب ملوحًا بيديه. 

وفي سياق متصل، ‏علق الإعلامي إبراهيم فايق ، على تعادل الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بلا انياب.. بلا فرص.. الأهلي يخسر نقطتين أمام سموحة في سباقه نحو لقب الدوري.. علامات استفهام كتير جدا على الشكل الهجومي للأهلي؟!".

الأهلى كولر سموحة الدوري المصري مواقع التواصل الاجتماعي ابراهيم فايق الأهلي وسموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

موضوعات متعلقة

فوقوا شوية.. أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد التعادل مع سموحة|شاهد

المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف صعبة وأناشد الجميع بالمشاركة

الحرارة تصل لـ 4 درجات.. تحذير عاجل ونصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

إيلون ماسك يتعرض لموقف محرج خلال زيارته للكنيست الإسرائيلي

فضيحة جديدة تكشف أكاذيب الصهاينة.. تصريحات الأسرى الإسرائيليين تضع نتنياهو في مأزق

قعد مع مسؤولي الأهلي.. تطور جديد في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

السفير محمد حجازي: الضغط مهم لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

ترشيحاتنا

دون إصابات.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع فلسطينيين

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ