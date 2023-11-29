بكيت من الغيظ..أسامة الغزالي حرب يكشف أسباب اعتذاره حول التطبيع مع إسرائيل

كشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، تفاصيل ما قاله و اعتذر فيه عن فكرته حول التطبيع مع إسرائيل، بعد " طوفان الأقصى " والعدوان الإسرائيلي على القطاع، قائلاً : " اعتذرت أني وثقت في فكرة السلام المصري الإسرائيلي، الذي يمكن أن يكون سلاماً حقيقياً، و كنت متابع لجزء كبير في حياتي لتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، بسبب أني عشت مع معظم أبناء جيلي معظم حلقات الصراع العربي الإسرائيلي ".

وأوضح “حرب”، خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه لا ينسى مشهد نزول الرئيس السادات لإسرائيل في عيد الأضحى، معلقا: “ لما نزل السادات لمطار بونجريون، كانت مغامرة حقيقية وأنا عيطت من الغيظ وإعتبرت ذلك وقتها خيانة وقلت كيف يذهب لزيارة إسرائيل والتي تربينا انها عدو؟”.

وأضاف “حرب”، أنه بعد فترة أيقن أنه قائد عظيم، و ذهابه ليس من منطق الضعف لكن القوة والانتصار، وبعد أن كبدهم خسائر في العتاد والعداد، وأثبت ذلك أن خطابه في الكنيست من أقوى الخطابات السياسية.

لا يوجد عداء للأبد

وكشف، أن فكرته في تأييد السلام والتطبيع كان من منطلق أنه لا يوجد عداء للأبد، قائلاً : “ بناء على اتفاقية السلام رأيت أن هذا السلام منطقي، و لا عداء يستمر للأبد”، مؤكدا أن مصر مصلحتها في السلام خاصة إن تحسنت العلاقات المصرية الامريكية وشهدت مصر رخاء اقتصادي، مشددا : " مؤمن أن السلام طالما قام من منطق القوة وموقف وطني من جانب السادات فهو مفيد".

وتابع، أن الفكر القومي العربي كان أحد مراحل تكوين شخصيته، وأنه ابن التجربة الناصرية والتي انتهت علاقته بها عام 1967.