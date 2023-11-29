عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكيت من الغيظ..أسامة الغزالي حرب يكشف أسباب اعتذاره حول التطبيع مع إسرائيل

صدى البلد

كشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي،  تفاصيل ما قاله و اعتذر فيه عن فكرته حول التطبيع مع إسرائيل،  بعد " طوفان الأقصى " والعدوان الإسرائيلي على القطاع،  قائلاً : " اعتذرت  أني وثقت في فكرة السلام المصري الإسرائيلي، الذي يمكن أن يكون سلاماً حقيقياً، و كنت متابع لجزء كبير في حياتي  لتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، بسبب أني عشت مع معظم  أبناء جيلي معظم حلقات الصراع العربي الإسرائيلي ".

 

وأوضح “حرب”، خلال  لقائه ببرنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أنه لا ينسى مشهد نزول الرئيس السادات لإسرائيل في عيد الأضحى، معلقا: “ لما نزل السادات لمطار بونجريون، كانت مغامرة حقيقية وأنا عيطت من الغيظ وإعتبرت ذلك وقتها  خيانة وقلت كيف يذهب لزيارة إسرائيل  والتي تربينا انها عدو؟”.

وأضاف “حرب”، أنه بعد فترة أيقن أنه قائد عظيم، و ذهابه ليس من منطق الضعف لكن القوة والانتصار،  وبعد أن كبدهم  خسائر في العتاد والعداد، وأثبت ذلك أن خطابه في الكنيست من أقوى الخطابات السياسية.

 لا يوجد عداء للأبد

وكشف، أن فكرته في تأييد السلام والتطبيع كان من منطلق أنه لا يوجد عداء للأبد، قائلاً : “ بناء على اتفاقية السلام رأيت أن هذا السلام منطقي، و لا عداء يستمر للأبد”،  مؤكدا أن مصر مصلحتها في السلام خاصة إن تحسنت العلاقات المصرية الامريكية وشهدت مصر رخاء اقتصادي، مشددا : " مؤمن أن السلام طالما قام من منطق القوة وموقف وطني من جانب السادات فهو مفيد".

وتابع، أن  الفكر القومي العربي كان أحد مراحل تكوين شخصيته، وأنه ابن التجربة الناصرية  والتي انتهت علاقته بها عام 1967.

أسامة الغزالي حرب إسرائيل طوفان الأقصى السياسي تأييد السلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

ترشيحاتنا

دون إصابات.. الاحتلال يقتحم جنين ويشتبك مع فلسطينيين

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

يوفنتوس ولا روما.. هل يكون كونتي بديلا لمورينيو أم أليجري؟

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بإطلالة كلاسيكية..  لجين عمران تخطف الأنظار في أبو ظبي

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ