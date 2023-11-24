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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة الغزالي حرب: إسرائيل لم تنتقم من حماس بل الشعب الفلسطيني أجمع

الدكتور أسامة الغزالي
الدكتور أسامة الغزالي حرب، الفكر السياسي


أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، الفكر السياسي أنه جاءت أجيال من حماس تقاتل إسرائيل قتالا حقيقا، ويستشهد منهم،  مشيرا إلى أن حماس الأن حركة وطنية تدافع عن الشعب الفلسطيني

 

وقال حرب، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية انتقاما من الشعب الفلسطيني كله وليس حماس فقط، مثل هذه الأصوات المهاجمة للمقاومة تزعجني

 

 القدس الغريبة كانت نظيفة

وتابع المفكر السياسي، أنه سافرت إسرائيل مرة واحدة فقط، مؤكدا نه سافرت مع عدد من المفكرين بينهم أسامة الباز، وبالنسبة لي كان الأمر مثيرا جدا، معلقا لما ذهبت المسجد الأقصى كنت سعيدا جدا، لكن لفت انتباهي أن الباحة التي أمامها غير نظيفة على الإطلاق فتضايقت، خاصة أن القدس الغريبة كانت نظيفة"

أسامة الغزالي حرب حماس إسرائيل الشعب الفلسطيني أسامة الباز

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