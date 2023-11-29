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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الطيران المدني الأسبق يكشف كواليس أول لقاء مع الرئيس السيسي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الأسبق

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إنه تم ترشيحه مرتين لتولي وزارة الطيران المدني، مضيفًا أنه فيما يخص خطته في فترة توليه مهامه هو النهوض بمنظومة الطيران المدني.

 

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وكشف وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، عن اللقاء الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال لي ليس لدينا توجهات سياسية وعلى المهنيين في مصر للطيران العمل وفقًا لخطة الشركة.

 

وقال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، :" المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها، امتحني واختبرنى قبل أن أتولى مهامى".

 

وتابع:" المهمدس إبراهيم محلب امتحني وعرضت عليه الخطوط الرئيسية لعملي في حالة تولي المنصب".

 

وأضاف وزير الطيران المدني الأسبق:" تصوري للوزارة في فترتي هو النظر للأمام، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات".

 

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