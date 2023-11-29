هل تتعمد حماس عدم الإفراج عن الأمريكيين.. البيت الأبيض يوضح

أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تطلق حركة حماس سراح المزيد من الأمريكيين.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم "لا دلائل على أن حماس تحاول منع الأمريكيين من الخروج لاستخدامهم كورقة ضغط"، مؤكدًا أنه سيعمل لرؤية إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح رهائن أمريكيين اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، قال الاثنين، إن البيت الأبيض لا يعتقد أن حماس تعمدت احتجاز امرأتين أمريكيتين كان من المتوقع إطلاق سراحهما كجزء من إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الأمريكي في اتصال مع الصحفيين إن تعمد حماس احتجاز الرهينتين الأمريكيتين على أساس جنسيتهما الأمريكية لم يكن “النتيجة التي يمكن أن نستخلصها” وفقا لـ CNN.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف توصلت الإدارة إلى هذا الاعتقاد.