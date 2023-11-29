إطلاق الرصاص الحي.. الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، في مدينة أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددًا من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد احيائه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدتي يعبد وعرابة، وقريتي جلبون وفقوعة في محافظة جنين، بالتزامن مع اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها وعددًا من المنازل، واستولت على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين