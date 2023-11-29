الاسم رياضة والهدف تعذيب نساء.. فرنسا تلقي القبض على زعيم يوجا

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على جريجوريان بيفولارو، زعيم طائفة اليوجا الرومانية المعروفة باسم "ميسا" أو "عتمان"، و40 من أتباعه في مداهمات أذرع الجماعة في فرنسا. ووفقًا للتقارير، فإن الشرطة اكتشفت 26 امرأة كانت محتجزة في ظروف مروعة.

قد بدأ التحقيق الفرنسي في هذه الجماعة في يوليو بعد اتهامات بالإساءة والاغتصاب والاتجار بالبشر والاختطاف. وتم القبض على بيفولارو، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، في منزله في ضاحية باريس، بالإضافة إلى عدد من زعماء الطائفة الآخرين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تنسيق المداهمات بواسطة المكتب المركزي الفرنسي لقمع العنف ضد الأشخاص بناءً على شكاوى من ضحايا يزعمن احتجازهن ضد إرادتهن.

وتتضمن التهم الموجهة للجماعة اتهامات بإجبار أتباعها على ممارسة الجنس والمشاركة في أنشطة إباحية.

يذكر أن بيفولارو قد أدين بالفعل بتهمة إقامة علاقة مع قاصر في رومانيا عام 2013 وتم تسليمه إلى رومانيا بعد ثلاث سنوات. وقد هرب من رومانيا في عام 2017 بعد إطلاق سراحه بشروط. كما أنه مطلوب في فنلندا بسبب اشتباهه في الاتجار بالبشر.

كان قد أسس ميسا - حركة التكامل الروحي في المطلق - في رومانيا في التسعينيات. أصبحت تُعرف فيما بعد باسم أتمان حيث انتشرت خارج رومانيا للترويج لـ اليوجا التانترا المثيرة، وتفتخر بمدارسها في ما يقرب من 30 دولة.

قال الأشخاص الذين تركوا المجموعة إن بيفولارو، الذي يشير إلى نفسه على أنه معلم، أجبرهم على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض ومعه، وتسليم مبالغ كبيرة من المال.

وفي الماضي، نفى بيفولارو الاتهامات الموجهة إليه بممارسة نشاط إجرامي، ووصف الموقع الإلكتروني لاتحاد عتمان الدولي لليوجا والتأمل بعض الادعاءات السابقة بأنها ملفقة.