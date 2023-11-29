هند عاكف تنعى طارق عبد العزيز: كان ملاكا وأعماله لا تنسى

أصيب الوسط الفني بحزن كبير، بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز الأحد الماضي كما تسبب خبر وفاته في حزن الجمهور المصرى بشكل كبير وكان الفنان الراحل يتميز بشخصيته الطيبة وخفة دمه وكان يحبه الجميع .

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أيه" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد

وطارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.



أقيم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبيةو توفي عن عمر ناهز 55 عاماً، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء تصوير مشهده بمسلسل "وبقينا اتنين" ، في البلاتوه الرئيسي للعمل، بمدينة السادس من أكتوبر

وحضر عزاء طارق عبد العزيز، عدد كبير من النجوم منهم محمد هنيدي ، هاني سلامة، وخالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، وبشرى، ومحمود حميدة، وأشرف زكي، إيهاب فهمي، ومنى عبد الغني، ودنيا، صلاح عبد الله ، أحمد زاهر ، محمد رضوان ، يوسف عثمان ، أحمد صيام ، الشيف الشربيني

كما حرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كلا من محمد رياض، وسليمان عيد، وأحمد فهيم، وسيد رجب، ودنيا عبد العزيز، وصبري فواز، ومحمود عبد المغني، وشريف منير، ولقاء الخميسي، وصابرين، ورانيا محمود ياسين، ومحمد محمود عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، وطه دسوقي، والمخرج عمر عبد العزيز ، والمخرج خالد يوسف ، فراس سعيد و عدد كبير جدا من نجوم الفن

الفنانة هند عاكف تنعي الفنان طارق عبد العزيز في "لقاء خاص ل صدي البلد " أثناء العزاء و قالت هند عاكف "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب و رينا يصبر اهله و يصبرنا ، خبر وفاتة كان صدمه ربنا يرحمه يارب .

استطردت أن آخر لقاء بينها و بين الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز كان في مهرجان المسرح المصري في الافتتاح و وصفت الفنانة هند عاكف الفنان

طارق عبد العزيز بأنه ملآك في شكل إنسان ، ذو خلق ، و موهبة كبيرة جدا و سوف يظل في قلوبنا و كشفت أنها كلمت أحد أصدقها لكي يعمل عمره للفنان طارق عبد العزيز صدقة جارية

و ان وصية الفنان طارق عبد العزيز هي أن الناس تدعي له

ربنا يرحمه يارب و يسكنة الفردوس الاعلى و اختتمت بان حب الناس له كبير " .



كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان طارق عبد العزيز من بينهم

يوسف الشريف قال "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الفنان طارق عبد العزيز.. الله يرحمك ويلهم أهلك وأحبابك الصبر.. البقاء لله "

وقال النجم أحمد السقا: "لاحول ولا قوة إلا بالله وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب"

كما نشر الفنان خالد النبوي، صورة للفنان الراحل و كتب عليها تعليقا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز الغالي طارق عبد العزيز.. الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر"

وكتب النجم محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام",، "الأخ والسند وصديق العمر ربنا يرحمك يارب كسرت قلوبنا وربنا يصبرنا على فراقك.. اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبرة في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب العالمين"

وأصيب الفنان خالد الصاوي، بحالة انهيار شديدة، فور وصوله عزاء الفنان طارق عبدالعزيز، وقال عنه: "أطيب إنسان ممكن تقابله في الدنيا، راجل وجدع مش هتكلم عنه كفنان هتكلم عنه كإنسان ناس كتير متعرفهوش وكان بالنسبة لينا مش بس أبو الشلة كان أم الشلة من كتر ما كان رحيم، كان بيحب الناس كلها ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"

ويعد مسلسل "بقينا اتنين" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، ومن المقرر يعرض العمل خلال الأيام المقبلة، وضم المسلسل في بطولته كلا من رانيا يوسف، وشريف منير، وميمي جمال، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت

