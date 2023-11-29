رغم تمديد الهدنة.. الصحة العالمية: مساعدات غزة تمثل "قطرة في محيط"

وصفات منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط" .

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.

ويعاني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان من نقص حاد في الرعاية الصحية وعدم تلقي العلاج اللازم. هذا يعزز المخاطر الصحية للسكان ويعرض حياتهم للخطر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الهدنة بين إسرائيل وحماس في اليوم الخامس، بعد تمديدها لمدة 48 ساعة. ويأمل الاتفاق الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة في تبادل إطلاق سراح المزيد من الأسرى بين الجانبين.