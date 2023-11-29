بعد إطلاق حماس سراح رهينة فلبينية.. الرئيس ماركوس يشيد بدور مصر الحاسم

أعلن رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، اليوم الأربعاء، وصول رهينة فلبينية إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن أطلقت حركة حماس سراحها ليلة الثلاثاء كجزء من مجموعة مكونة من 12 رهينة.

وكانت نورالين باباديلا واحدة من بين اثنين من الفلبينيين الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة خلال الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومع إطلاق سراحها، كتب الرئيس ماركوس: "تم حساب جميع الفلبينيين المتضررين من الحرب"؛ بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مانيلا في بيان إن باباديلا، التي عاشت في إسرائيل وعملت كمقدم رعاية، كانت تزور أصدقائها في كيبوتس نيريم مع زوجها خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقتل زوجها جدعون باباني خلال الهجوم، وتم أخذ باباديلا كرهينة.

وتوجه ماركوس بالشكر إلى مصر وقطر "على دورهما الحاسم في هذه العملية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح رهائن أمريكيين اليوم الأربعاء.