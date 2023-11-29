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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجآت عن احتراف محمد عبدالمنعم وعلاقة تريزيجية

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم، الموقف من احتراف لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، خلال برنامج على أون تايم سبورت.

وقال الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم: “عبد المنعم لا يملك عروضا للرحيل عن الأهلي، ولكن شركة عالمية بدأت التسويق للاعب في أوروبا وهي ذاتها المتعاقد معها تريزيجية والنني”.   

مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي، فتح باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل للاحتراف في أوروبا.

منشور غاضب لـ محمد عبد المنعم

 

وفجّر محمد عبد المنعم غضبه عقب تجاهل ملف احترافه في يناير أو التجديد له، حيث نشر عبد المنعم، قبل مواجهة سموحة في الدوري، منشورًا جاء فيه: «تمسك بحلمك واستمر خلفه، قد لا تحصل على التقدير الذي تستحقه لكن الله يرى مجهودك وعملك، مُضيفًا: «لا يوجد خيار آخر لابد أن تستمر من أجل حلمك الذي ضحيت كثيرًا من أجله وأيضًا من أجل عائلتك».

 

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