جيش الاحتلال يشن غارة على مخيم جنين بالطائرات المسيرة

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على مخيم جنين للاجئين باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، المسيرات الإسرائيلية قصفت منزل المواطن زميرو بصواريخ أنيرجا، وقصفت مركبة في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، ما اسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

كما واصلت قوات الاحتلال محاصرتها لمستشفى ابن سينا، ومنعت الجرحى والمرضى الفلسطينيين من الوصول إلى المستشفى، وفقا لما ذكره مدير المستشفى وسام بكر.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.