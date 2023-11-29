ابعد عن الزحمة في هذه المناطق.. تفاصيل الحالة المرورية بأهم الطرق والمحاور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة و الجيزة.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات بسبب زيادة ‏الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى ‏مدينة نصر، هناك كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا إلى ‏غمرة.

بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافة مرورية، لأما سيولة مرورية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة ‏الزاوية الحمراء، و هناك كثافات مرورية نسبية بمنطقة الوايلي و حتى كوبري الساحل و الأميرية و الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، بينما المتجه إلى المؤسسة فسيجد سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند المظلات.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، توجد سيولة مرورية على الطريق الدائري بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي كانت مقامة أثناء تركيب «الكمر الحديدي» عند منطقة البراجيل، ما أدى إلى تخفيف الضغط عن المهندسين ومحور صفط، علاوة على من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو.

وتظهر كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، ‏وتتباطأ حركة السيارات بباقي الشارع، و هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجييزة المعدني، و بالنسبة إلى شارع فيصل هناك كثافة مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، مع ظهور بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.

الحالة المرورية في الإسكندرية

وعن الحالة المرورية في محافظة الإسكندرية، توجد كثافات مرورية أعلى كوبري ‏ستانلي، وأيضا بطول الكورنيش، فضلا عن تواجد الكثافات المتفاوتة عند ‏الإشارات بطول الكورنيش، بينما هناك سيولة مرورية نسبية بالشوارع الجانبية.‏