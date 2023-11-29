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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

صدى البلد

قال مدير الصحة العالمية، أن  نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى موت عدد أكبر من الناس بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.

وصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط" .

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.

 

ويعاني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان من نقص حاد في الرعاية الصحية وعدم تلقي العلاج اللازم. هذا يعزز المخاطر الصحية للسكان ويعرض حياتهم للخطر.

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