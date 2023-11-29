قدر الكبار| أستاذ علوم سياسية: مصر الوحيدة القادرة على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية على المزايدات والتحديات التي تتعرض لها مصر، قائلا: "هذا قدر الكبار، وقدر أن مصر دولة عربية كبرى وترعى أمور العرب جميعا".

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن التاريخ والوقائع ثابتة وتؤكد أن الدور المصري كان ومازال هو الدور الأبرز والوحيد الذي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لم تخلو من محاولات التربص

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مصر دولة مستحية في منطقتها العربية وبالشرق الأوسط، والجميع يعلم ذلك وبالرغم ذلك لم تخلو من محاولات التربص والمزايدة التي تتحطم دائما على صخرة الحقائق والوقائع.