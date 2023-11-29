عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدر الكبار| أستاذ علوم سياسية: مصر الوحيدة القادرة على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صدى البلد

علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية على المزايدات والتحديات التي تتعرض لها مصر، قائلا: "هذا قدر الكبار، وقدر أن مصر دولة عربية كبرى وترعى أمور العرب جميعا".

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن التاريخ والوقائع ثابتة وتؤكد أن الدور المصري كان ومازال هو الدور الأبرز والوحيد الذي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لم تخلو من محاولات التربص

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مصر دولة مستحية في منطقتها العربية وبالشرق الأوسط، والجميع يعلم ذلك وبالرغم ذلك لم تخلو من محاولات التربص والمزايدة التي تتحطم دائما على صخرة الحقائق والوقائع.    

أستاذ العلوم السياسية مصر الدور المصري الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: استقرار تام في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط الأمطار اليوم وغدا

تدخين وعناد وحساسية مفرطة| كلمة السر وراء طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء.. كواليس وتفاصيل

الصحة العالمية: إسرائيل تعوق دخول الكميات الكافية من المساعدات لقطاع غزة

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

هدنة غزة| الاحتلال يرفض صفقة "الكل مقابل الكل" وواشنطن تكشف وضع الرهائن الأمريكيين

عرض صفقة لتبادل جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

فيديو

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ