حياة الدلافين بالبحر الأحمر تجذب عدسة نتفليكس العالمية إلى الغردقة

أعلنت شبكة تليفزيون نتفليكس العالمية عن انطلاق مشروع تصوير استثنائي في محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، لاستكشاف حياة الدلافين ذات الأنف الزجاجي.

يأتي هذا المشروع الفريد بالتعاون مع فريق متخصص من المصورين والفنيين، الذي سيقوم بتوثيق التفاعلات اليومية وأسلوب حياة الدلافين في هذه المنطقة.

ستستمر عمليات التصوير لمدة 18 يومًا، حيث سيتم تسجيل لحظات النهار والليل في مناطق تواجد الدلافين. يرافق الفريق الدولي الخبيرة أنجيلا زيلتنر، المتخصصة في دراسة حياة وسلوكيات الدلافين. من المتوقع أن يتم إنتاج فيلم وثائقي بمدة 75 دقيقة يسلط الضوء على روعة حياة الدلافين في المحميات البحرية بالغردقة، ومن المقرر بثه على منصة نتفليكس في عام 2024 كجزء من سلسلة تضم أربعة أجزاء.

تم التنسيق بشكل وثيق مع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، حيث قدمت الشبكة الموافقات اللازمة وتحصلت على التصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات. وأكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أن اختيار المناطق التي تتواجد بها الدلافين يوميًا يعكس الحساسية تجاه البيئة ويسهم في تعزيز السياحة الدولية في مصر.

تتبع الشبكة العديد من الضوابط والتعليمات لحماية الدلافين، مثل عدم الاقتراب لأكثر من 50 مترًا وتجنب إزعاجها والضوضاء الصاخبة. وفي سياقه، أعرب الدكتور غلاب عن أهمية توعية الجمهور بحماية هذه الكائنات البحرية الرائعة.