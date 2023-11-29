الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

علق ميخا كوبي، العضو الكبير السابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الشاباك” والرجل الذي استجوب زعيم حركة حماس يحيى السنوار ، إلى التقرير الذي يفيد بأن السنوار التقى بأسرى إسرائيليين في نفق بغزة، وقال إنه يجد صعوبة في تصديق أن هذا قد حدث بالفعل.

وقال كوبي بحسب موقع "سروجيم" العبري: "إنه الزعيم الأكثر قسوة، الذي يكره اليهود كراهية بالغة".

وأضاف كوبي إنه "عندما سألته أثناء الاستجواب في السابق عن سبب عدم زواجه، أجاب بأنه متزوج من حماس".

وادعى كوبي أيضًا أن السبب وراء اهتمام السنوار بتعلم اللغة العبرية هو أنه بهذه الطريقة سيعرف العدو بشكل أفضل.

وعن فرصة إسرائيل في اغتياله، قال كوبي: "الأمر لن يكون سهلا، فهو لن يستسلم لكنه سيقاتل حتى النهاية، لكننا سنلحق به، أعتقد أننا قريبون منه".

وعن إجراء مفاوضات لإطلاق سراح المختطفين أمامه، أضاف أن "السنوار كاذب ومحتال ويخدعنا، ومعه يمكن التوصل إلى صفقات حسب مطالبه، وأقدر أنه لن يتم إطلاق سراح الجميع من خلال المفاوضات مع السنوار."