القاهرة الإخبارية: 7 شاحنات وقود تدخل غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، دخول 7 شاحنات وقود محملة بـ 129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر من الغاز المنزلي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

قال مدير الأونروا في غزة، اليوم الأربعاء في نبأ عاجل، أن غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية المكثفة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد إعلانه أن المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جنين وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، واندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.