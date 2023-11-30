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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد  محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

 

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

 

 

عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي ، فتح باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل من أجل الاحتراف في أوروبا.

 

أزمة ثقة


وفي هذا السياق، أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق،  في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة القلعة الحمراء وعدت محمد عبدالمنعم بتعديل عقده منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستوى طيباً منذ فترة طويلة.

ولمتابعة المزيد حول رسالة محمد عبدالمنعم التي أثارت غضب محمود الخطيب .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي الموسم المقبل إدارة النادي الأهلي الاحتراف في أوروبا

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