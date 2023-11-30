رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

مع نهاية الموسم المقبل سينتهي عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، والمدافع الأبرز في مركزه حاليًا داخل مصر.

عدم الحديث عن تجديد تعاقد اللاعب من جانب إدارة النادي الأهلي ، فتح باب التكهنات بنية اللاعب الرحيل من أجل الاحتراف في أوروبا.

أزمة ثقة



وفي هذا السياق، أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة القلعة الحمراء وعدت محمد عبدالمنعم بتعديل عقده منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستوى طيباً منذ فترة طويلة.

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