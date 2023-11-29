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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة ينظم قافلة علاجية وإرشادية مجانية في كرداسة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية وارشادية مجانية، بناحية كرداسة – إدارة كرداسة البيطرية، بمشاركة أطباء كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، واطباء إدارة كرداسة البيطرية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة توجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة و دعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة وبالتعاون مع كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة.

وأسفرت القافلة عما يلي:-
1- علاج عدد (405) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
2- علاج عدد (46) رأس من الأبقار و الجاموس لأمراض الرعاية التناسلية و العقم.
3- رش عدد (1000) حيوان ضد الطفيليات الخارجية .
4- تجريع عدد (800) حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
5- أخد عدد( 37 ) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .
6-  عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (67 ) رأس ماشية .
7- الكشف بالسوو تشخيص الحمل عدد 27 من الجاموس - 13 ابقار - 7 خيول – 44 من الاغنام.
8- علاج (270) طائر ضد الأمراض البكتيرية.
9- عمل ندوات إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وتأثيرها على الثروة الحيوانية .

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