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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب الطب الشرعي لتشريح جـ.ثـة شاب تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية

جثة شاب
جثة شاب

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب انهى حياته بدائرة المركز عقب ورود تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عاما، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر. 
 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

القليوبية تحريات المباحث تقرير الصفة التشريحية تشريح جثة شاب شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية

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