انتداب الطب الشرعي لتشريح جـ.ثـة شاب تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب انهى حياته بدائرة المركز عقب ورود تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عاما، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر.



وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.