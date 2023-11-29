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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي يهدد قطر: سنصفي الحسابات معها بعد انتهاء الحرب

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

وجه نائب رئيس الشعبة الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوش زاركا، المكلف بمنصب سفير إسرائيل في باريس، صباح اليوم الأربعاء ، تهديدات إلى دولة قطر، قائلا إن إسرائيل "سوف تحسب لها حسابا" في نهاية الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

 

وأشار زاركا بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى علاقات حماس مع قطر، وقال إنها من بين أمور أخرى، تستضيف قادة الحركة على أراضيها وتزودها بتمويل واسع النطاق.

وأضاف: هذا رابط إشكالي سنسوي الحسابات مع قطر التي لعبت دورا سيئا في كل ما يتعلق باستضافة حماس وإضفاء الشرعية على نشاطها".

وأكد زاركا: "نحن الآن بحاجة إليهم، ولكن عندما يمر هذا الشيء من العالم سنحاسبهم".

وقال زاركا أيضًا إنه يعتقد أن قطر "ليس لديها شك" بشأن نوايا إسرائيل، مضيفا "إن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، والذي ذكرهم فيه بالاسم صراحة، لا يترك لهم مجالا للشك".

وتابع: على الأقل ليس لدينا شك في أن أي شخص يقف إلى جانب حماس، سنلاحقه بكل الطرق الممكنة".

يذكر أن قطر تلعب دوراً مهماً في التوسط باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ووصل أمس رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع مرة أخرى إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر بسبب المفاوضات الحالية والمستقبلية بين إسرائيل وحركة حماس.

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