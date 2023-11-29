آداب عين شمس تنظم ورشة عمل متخصصة في الجيوماتكس

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب جامعة عين شمس ، ورشة عمل مجانية بعنوان الجيوماتكس وسوق العمل.

وقدم هذه الورشة ، محمد الراعي محمد المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، تحت إشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



وقد هدفت الورشة إلى تقديم أطر نظرية وتطبيقية لتقنيات الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية مما أدى لتعريف الطلاب التطبيقات الحياتية لهذه التقنيات والتشديد على أهميتها.



كما تطرقت الورشة إلى الفرص الوظيفية للمشتغلين بالجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية ومسمياتها الوظيفية ومكانتهما في سوق العمل ، و تطرقت الورشة أيضاً إلى بعض النماذج العملية للتطبيقات البرمجة الجغرافية.



وفي مداخلتها أكدت الدكتورة حنان سالم عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ، على أهمية ورشة العمل وسعادتها بكافة الحضور والتي تناسبت مع أهمية الموضوع وكفاءة وتميز المحاضر. مشيرة إلى ضرورة استفادة الطلاب مما تقدمه الكلية من ورش ومؤتمرات تقدمها كوادر أكاديمية متميزة.



وأشارت إلى أهمية تقنيات الجيوماتكس في مجالات التنمية الحضرية المستدامة. كما أكدت حرص وحدة متابعة الخريجين على تنمية قدرات الطلاب وتوجيه بوصلة أنشطتهم إلى الاتجاهات الأكثر رواجا في سوق العمل.



بينما أعرب الطلاب عن سعادتهم بتأثير ورشة العمل على اتجاهات التعليمية والبحثية، وأشارو إلى تطلعهم لإقامة المزيد من الورش التي تقدم قيمة حقيقية تؤثر في مسيرتهم الحياتية.



وتهدف جامعة عين شمس ، بشكل عام وكلية الآداب على وجه الخصوص من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تمكين الطلاب وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل في مجال الجيوماتكس. ويعد هذا النشاط أحد العناصر المهمة في تنمية قدرات الطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى من فترة تعليمهم الجامعي.

وبانتهاء الورشة، تم منح المشاركين شهادات معتمدة لحرصهم على حضور الورشة وتطويرهم لمهاراتهم في مجال الجيوماتكس.

وعلى جانب آخر .. استقبل الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس ، وفد جامعة "اكستر" البريطانية( University of Exeter) بحضور الدكتور مصطفي رفعت ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

تأتي الزيارة ضمن جهود مسؤولي التعليم في البلدين في تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون الممكنة بينهما، واستعراض الطموحات والرؤى المستقبلية للجانبين، بما يساهم في الرقي بالعملية التعليمية ورفع مستواها لمواكبة التغيرات المتسارعة عالميًا.

ورحب الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس بالسادة الحضور مقدما الشكر لكلًا من أ.د. مصطفي رفعت ود. رشا كمال ، علي جهودهما لتنسيق هذا اللقاء مثمنًا الزيارة ، وقدم نبذة مختصرة عن جامعة عين شمس ورؤيتها واستراتيجتها ، والمرتبة الجيدة التى تحتلها في التصنيفات العالمية مشيرًا إلي مساعى الجامعة نحو تصنيف عالمى أكثر تقدمًا .

كما تحدث عن الجامعة وكونها تضم ٢٠ كلية ومعهد ، ٢٠٠ ألف طالب و ١٠ آلاف طالب وافد من ٨٤ دولة مختلفة ، كذلك ألقي الضوء علي البرامج المزدوجة مع الجامعات العالمية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المفعلة مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية ، والأبحاث العلمية المنشورة دوليًا ومراكز التميز المنتشرة بالجامعة كذلك ألقى سيادته لمحة سريعة حول مدينة عين شمس الطبية ومركز الابتكار وريادة الأعمال.