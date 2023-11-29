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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 19.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 19.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وتراجع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنحو 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

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