عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام أسماء الأسري الإسرائيليين الذين تم مقتلهم جراء قصف إسرائيلي سابق على غزة، وهم:

شيري سلفرمان بيباس

كفير بيباس

أرئيل بيباس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعتقد أن هناك 161 رهينة تم أسرها في يوم 7 أكتوبر وما زالوا في قطاع غزة.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات لشبكة CNN، فإنه من بين الأسرى الـ 161، هناك 146 إسرائيليًا بعضهم مزدوجو الجنسية و15 أجنبيًا.

وكما أشار المكتب أنه تم إطلاق سراح إجمالي 86 أسيرا حتى الآن، منهم 66 إسرائيليا، لافتا إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنقذت جنديًا واحدًا، وأُطلق سراح مواطن روسي إسرائيلي بسبب التدخل الروسي، كما تم العثور على بقايا اثنين من المختطفين اللذين قُتلا.