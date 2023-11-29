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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية: 66 محتجزا عادوا من غزة حتى الآن وملتزمون بإعادة الجميع

صدى البلد

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ما يقرب من 66 محتجزا إسرائيليا تمت إعادتهم من غزة حتى الآن.


واضاف المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية: “ملتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس”.

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وكشف مسؤول كبير في حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة ستطلق سراح رهينتين تحملان الجنسية الروسية في لفتة "تقدير" للموقف الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان الاثنان يحملان أيضا الجنسية الإسرائيلية.

وأعلن ذلك موسى أبو مرزوق، وهو مسؤول من الجناح السياسي لحماس، وفقا لتقارير هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

 

وسيكون إطلاق سراح المواطنين الروسيين بالإضافة إلى الإسرائيليين العشرة الذين من المقرر إطلاق سراحهم، في وقت لاحق اليوم، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة ومصر وقطر.

وذهب أقارب الرهائن الإسرائيليين الروس الذين تحتجزهم حماس في غزة إلى موسكو هذا الأسبوع للحصول على مساعدة الكرملين في إطلاق سراح أفراد أسرهم من قبل حماس. وبالفعل، ساعدت موسكو في إطلاق سراح روني كريفوي يوم الأحد.

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