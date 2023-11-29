إسرائيل تعلن حدوث 3 تفجيرات سجلت في مواقع بشمال غزة ومقتل 3 جنود

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 3 تفجيرات سجلت في مواقع مختلفة بشمال غزة، مضيفا :" وأبلغنا أمس عائلات 3 جنود بمقتلهم في شمال غزة ".



قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ما يقرب من 66 محتجزا إسرائيليا تمت إعادتهم من غزة حتى الآن.



وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: “ملتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس”.

وكشف مسؤول كبير في حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة ستطلق سراح رهينتين تحملان الجنسية الروسية في لفتة "تقدير" للموقف الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان الإثنان يحملان أيضا الجنسية الإسرائيلية.

وأعلن ذلك موسى أبو مرزوق، وهو مسؤول من الجناح السياسي لحماس، وفقا لتقارير هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".