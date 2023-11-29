بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية ردا على استشهاد طفلين بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وذلك بعدما قامت قوات الاحتلال بقتل الطفلين آدم سامر الغول (٨ أعوام)، وباسل سليمان أبو الوفا (١٥ عاماً) في جنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستنكرت فلسطين بعدما استولت قوات الاحتلال على أراضي قرى حوسان، وواد فوكين، والجبعة، في محافظة بيت لحم، بهدف شق طريق استيطاني جديد.

بالإضافة إلى إقدامها على هدم 3 منازل مأهولة شرق الخليل وجنوبها، وتشريد 30 مواطنا فلسطينيا تحت حجج وذرائع واهية.

وأكدت الوزارة قائلة :"شعبنا ما زال ضحية مستمرة للاحتلال، وضحية متواصلة أيضاً لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، واستمرار احتلال أرض وطنه".