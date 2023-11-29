جامعة قناة السويس: حريصون على زيادة وعي الطلاب ودعم فكرهم الإيجابي

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور إننا نسعى دائمًا لزيادة وعي الطلاب لدعم الفكر الإيجابي لديهم.

وأضاف رئيس الجامعة - خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة - أنه تم تنظيم مبادرة (وطن آمن لمستقبل أفضل) لمدة 4 أسابيع، استضافت خلالها خبراء بكافة المجالات ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعقدت جلسات حوارية بمشاركة أكثر من ألف طالب وطالبة.



وناقش موقف الكليات من الاعتماد، وتابع استعدادات كليتي الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الهندسة للتقدم للاعتماد البرامجي، مشيرًا إلى الخطوات التي تتم لربط جميع منتسبي الجامعة تمهيدًا لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المستشفى الجامعي شكل فريق عمل يجوب الكليات وفقا لجدول زمني معلن للتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها للانضمام إلى المنظومة، مشيرًا إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة ببورسعيد والذي وجه خلالها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلا طبيا عاجلا واستمرار التجهيزات الطبية الكاملة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أكد أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الجاري والتوسع فيها واستمرار تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعات ودعم المبتكرين وأصحاب المواهب الرياضية والفنية.

وحول إسهامات الجامعة بقوافل تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا، أكد أن القافلة الخامسة للتحالف توجهت لمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع جامعة بورسعيد وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

وأكد حرص الجامعة على المشاركة بكافة المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة)، مشيرا إلى أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة والقوافل الطبية إلى القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.