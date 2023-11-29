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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فهيم: حلمت بتقديم تشارلي شابلن من 2011وشركة الإنتاج وفرت لنا لبن العصفور

محمد فهيم
محمد فهيم

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، ندوة تكريم الفنان الشاب محمد فهيم بعد اختياره كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.

وقال محمد فيهم، إنه حلم بتقديم مشروع تشارلي شابلن منذ حوالي عام ٢٠١١، وحاول تقديمه بإنتاج شخصي لكنه كان أكبر من أن يقوم به بمفرده.

وأشار محمد فهيم، إلى أن تشارلي شابلن كان فنانا شاملا، وقرر تقديمه بعد اقتراح من صديقه الملحن أحمد الموجي، وسعى لكي يخرج إلى النور عبر إحدى مسارح الدولة.

ومدح محمد فهيم في شركة إنتاج عرض تشارلي شابلن التي اقتنعت بالفكرة وساعدت في تحقيق حلمه موضحا:" مبخلوش علينا بحاجة وكانوا عاوزين يجيبوا لنا لبن العصفور".

الفنان محمد فهيم بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل على مسرح جامعة القاهرة أثناء دراسته بكلية التجارة في بدايات الألفية الثالثة،وتتلمذ على يد المخرج خالد جلال حيث التحق بورشة مركز الإبداع الفني بالقاهرة وشارك بالتمثيل في العرض المسرحي "قهوة سادة " ، ثُم توالت مُشاركاته في السينما والمسرح والدراما .

كانت أول مشاركاته في التلفزيون عام 2003 في مسلسل "فارس الرومانسية " عن قصة حياة الأديب المصري الراحل يوسف السباعي واشتهر بأدائه لشخصية الممثل الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" في عام 2011 ، و آخر أعماله هي مسرحية " تشارلي شابلن " والتي حصلت علي إشادة الجمهور والنقاد . 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

الشاب محمد فهيم مسرحية تشارلى شابلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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