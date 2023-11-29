مسرحية "جحا" مشروعي القادم.. محمد فهيم يكشف عن تحضيره لفيلم "كأس العالم"

أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، ندوة لتكريم الفنان الشاب محمد فهيم بعد اختياره كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023، عن أدائه الفنى المتميز في مسرحية تشارلى شابلن.

وقال محمد فيهم، إنه يحضر حاليا لتقديم فيلم سينما باسم "كاس العالم"، مشيرا إلى أن لديه الكثير من المشروعات والأحلام التي يسعى لتحقيقها.

وأوضح محمد فهيم أن شخصيته الفنية لن تتغير مع دخوله عالم السينما مثل المسرح، لأنه يعشق التمثيل ويتعامل معه بنفس الطريقة.

وأضاف محمد فهيم، أن المسرح الغنائي يتطلب تكلفة كبيرة جدا، وهو حاليا يعمل على مسرحية غنائية جديدة هي "حجا"، قائلا: "جحا هو اللي هيخلصنا من كل مشاكل العالم".

يشار إلى أن الفنان محمد فهيم بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل على مسرح جامعة القاهرة أثناء دراسته بكلية التجارة في بدايات الألفية الثالثة، وتتلمذ على يد المخرج خالد جلال حيث التحق بورشة مركز الإبداع الفني بالقاهرة وشارك بالتمثيل في العرض المسرحي "قهوة سادة "، ثُم توالت مُشاركاته في السينما والمسرح والدراما .

كانت أول مشاركاته في التلفزيون عام 2003 في مسلسل "فارس الرومانسية" عن قصة حياة الأديب المصري الراحل يوسف السباعي واشتهر بأدائه لشخصية الممثل الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" في عام 2011، وآخر أعماله هي مسرحية "تشارلي شابلن" والتي حصلت علي إشادة الجمهور والنقاد.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.