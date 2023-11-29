مجلة حواء تستكمل جولات حملتها " نازلين الانتخابات" في جامعة السادات

نظمت الحملة استكمالا لجولاتها بالمحافظات والمدارس والجامعات وفروع الهيئة العامة للاستعلامات لقاء ضم عدد كبير من الطالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات وذلك تحت رعايةا.د شادن معاوية رئيس الجامعة و ا.د خالد محمود جعغر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. دكتور سعيد فاروق عميد الكلية وبالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعة د..ايمان حشاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع ومدير الوحدة .

وشارك بالحديث في اللقاء الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء حيث تطرقت لأهداف حملة "نازلين الانتخابات " والتي تجوب المحافظات والمدارس والجامعات لحث المواطنين وبخاصة المرأة المصرية والشباب على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ، واشارت الى أن الوطن يمر بتحديات تستلزم تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على أمنه وسلامته، ولذا فإن مشاركة كل مواطن له حق بإدلاء صوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد ضرورة، كما اكدت على أهمية دور الشباب وبخاصة من خلال الحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرقت النائبة البرلمانية مايسة عطوة إلى أهمية المشاركة الانتخابية وحث الشباب لأصدقائهم وعائلتهم على المشاركة وأهمية ممارستهم لحقهم الدستوري وبخاصة مع المكتسبات العديدة التي حصلوا عليها خلال الاعوام الماضية سواء في نسبة تمثيلهم في المجالس النيابية المنتخبة أو أتاحة الفرصة أمامهم لتقلد المناصب الإدارية العليا.



كما ناقشت د. ايمان حشاد وكيل الكلية اهمية حث المواطنين علي المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية مؤكدا على اهمية التصويت ودور الشباب في حث المحيطين بهم على المشاركة، ودور المواطن المصري في الحفاظ علي أمن وسلامة بلاده واهمية مشاركته في رسم مستقبل وطنه وخاصة الشباب فعليهم المسئولية الأكبر حيث انهم مستقبل مصر ، وأكدت السفيرة سناء زايد على ضرورة تقديم مصلحة بلادنا علي مصلحتنا وعدم الانسياق للأكاذيب والأفكار الهدامة ودعم الوطن في هذه المرحلة الفاصلة.



وأوضحت د.أمال ابراهيم استشاري العلاقات الأسرية ان هدف مطلق الشائعات في هذه المرحلة الفاصلة هو تصدير الإحباط بين الشباب ، ولذا يجب تكثيف الوعي والتصدي للحروب الفكرية التي تستهدف العقول ، وتحدثت عن أنواع الحروب وصولا للجيل الرابع والتي تستهدف الشباب بقوة وتحاصره لخلق جيل مزعزع غير قادر علي دفع بلاده نحو مستقبل مشرق ، ودعت د.شيماء اسماعيل خبير التنمية البشرية الشباب الى أن يسعي للنجاح والتقدم والبحث المستمر عن الحقائق وعدم اعطاء الفرصه لأحد لتشويه صورة بلده، من خلال استعراض أنواع الشائعات وكيفية التصدي لها في هذا الوقت داعية الشباب إلى تحري الدقة فيما ينقلونه من معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والاعتماد على المعلومات المقدمة من الصفحات الرسمية لكافة مؤسسات الدولة على مواقع التواصل .



يذكر ان حملة مجلة حواء قد بدأت جولاتها الميدانية للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية للمرأة والشباب من مدرسة السنية الثانوية للبنات ثم مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بمحافظة القاهرة بعدها كانت محافظة الاسكندرية المحطة الثانية ثم محافظة الاسماعيلية في المحطة الثالثة و كانت كلية الإعلام جامعة عين شمس أولى الكليات الجامعية التي استهدفتها في جولاتها بالجامعات المصرية ثم جامعة السادات، ذلك بهدف حث كافة الفئات المجتمعية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والأدلاء بأصواتهم.

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