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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق تسبب في وفاة 3 وإصابة 4 بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق، التهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتعاطيه للمخدر أثناء القيادة، وتسبب ذلك في حادث سير حيث اصطدم بسيارة أخري كان يستقلها المجني عليه، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة 4 أخرين بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15846 جنح مركز الخانكة لسنة 2022، والمقيدة برقم 2857 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ع"، 26 سنة، سائق، مقيم شارع الأمل مدينة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2022، أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر - محل الوصف السابق - وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهم - محل الوصف التالي - وإصابة المجنى عليهم - محل الوصف الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليهن كلاً من إيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وإيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وسمر عبد المنعم رمضان خليل، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك حال كونه متعاطياً لجوهراً مخدراً (محل الوصف الأول)، فاصطدم بالمجني عليهن محدثا بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق التي أودت بحياتهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحدث عمداً إصابة المجنى عليهم كلاً من "عمر طارق محمد محروس، وزينب هاني إبراهيم متولي، وندى هاني إبراهيم متولي، وسماح محمد أحمد محمد"، وذلك بأن قام بالاصطدام بهم بالسيارة قيادته حال استقلالهم السيارة الرقيمة (ف ه ق 643) محدثاً بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

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