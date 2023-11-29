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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بالعياط

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في أطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال انشاء أسواق حضارية مشيرا الي أن المشروع يتضمن إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الأجتماعية.

يأتي ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل اية معوقات.

وطالب نائب محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

كما تفقد الشهابي، بعض الأعمال الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط، حيث تفقد النائب أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة. 

وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط .

ووجه نائب المحافظ بسرعة الإنتهاء من الاعمال حتي تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط ومسؤولي مديرية الأسكان والمرافق ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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