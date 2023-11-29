عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتفقد قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي روضة السودان بالدقي

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

شهدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة الطبية والتنموية لخدمة سكان روضة السودان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى روضة السودان بحى الدقى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين من أهالى المناطق المطورة لرفع كفاءة البيئة الجديدة الحاضنة لهم للتأكد من تحقيق مشروع تطوير العشوائيات للأهداف المنتظرة منه والمتعلقة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ أن القافلة شملت عيادة رمد متكاملة وصرف الأدوية مجانا وكذلك خدمات دفع غرامات الغارمين وتوزيع ٤٠٠ قطعة ملابس وندوات للتعريف بالصحة الإنجابية وعيادة متنقلة لتنظيم الاسرة.

شارك بالقافلة مؤسسات مصر الخير، جمعية الرائدات الريفيات، جمعية البر والتقوى، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جامعة حلوان، المجلس القومى للمرأة، وكذلك مديريات الشئون الصحية والشباب والرياضة بالجيزة.

وخلال تفقدها لفعاليات القافلة حرصت عبدالحليم على تقديم الشكر للجهات المشاركة بالقافلة والمتطوعين من طلبة كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ومديرية الشباب والرياضة.

شهد الفعاليات رفقة نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

FB_IMG_1701272270667
FB_IMG_1701272270667
FB_IMG_1701272268557
FB_IMG_1701272268557
FB_IMG_1701272264978
FB_IMG_1701272264978
FB_IMG_1701272262673
FB_IMG_1701272262673
FB_IMG_1701272260609
FB_IMG_1701272260609
FB_IMG_1701272258976
FB_IMG_1701272258976
FB_IMG_1701272257313
FB_IMG_1701272257313
FB_IMG_1701272254905
FB_IMG_1701272254905
أهالي المناطق المطورة أحمد راشد محافظ الجيزة الرائدات الريفيات الشباب والرياضة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تطوير العشوائيات تنمية المجتمع وخدمة البيئة توفير حياة كريمة جمعية البر والتقوى حي الدقي رئيس حي الدقي قافلة طبية وتنموية محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

تقديرا لجهودهم وسرعة تحركهم.. محافظ الجيزة يكافئ بعض مديرى وحدات حماية الطفل

للتوسع بنظام التعليم.. إنشاء مهن جديدة بالمدارس الفنية بالجيزة

بيطري الجيزة ينظم قافلة علاجية وإرشادية مجانية في كرداسة

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة بكرداسة

محافظة الجيزة: رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بهضبة الأهرام

بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ 30 ألف الدفعة الأولى بالجيزة

الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط.. صور

نائب محافظ الجيزة يتابع تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بالواحات البحرية

ترشيحاتنا

مفاجأة .. تشافي يكشف عن فريق يتجنّب مواجهته

فرنسا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

يويفا يرد على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراى ومانشستر يونايتد

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ