نائب محافظ الجيزة تتفقد قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي روضة السودان بالدقي

شهدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة الطبية والتنموية لخدمة سكان روضة السودان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى روضة السودان بحى الدقى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين من أهالى المناطق المطورة لرفع كفاءة البيئة الجديدة الحاضنة لهم للتأكد من تحقيق مشروع تطوير العشوائيات للأهداف المنتظرة منه والمتعلقة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ أن القافلة شملت عيادة رمد متكاملة وصرف الأدوية مجانا وكذلك خدمات دفع غرامات الغارمين وتوزيع ٤٠٠ قطعة ملابس وندوات للتعريف بالصحة الإنجابية وعيادة متنقلة لتنظيم الاسرة.

شارك بالقافلة مؤسسات مصر الخير، جمعية الرائدات الريفيات، جمعية البر والتقوى، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جامعة حلوان، المجلس القومى للمرأة، وكذلك مديريات الشئون الصحية والشباب والرياضة بالجيزة.

وخلال تفقدها لفعاليات القافلة حرصت عبدالحليم على تقديم الشكر للجهات المشاركة بالقافلة والمتطوعين من طلبة كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ومديرية الشباب والرياضة.

شهد الفعاليات رفقة نائب المحافظ اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

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