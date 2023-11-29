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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة يعيد فتح باب استقبال طلبات اعتماد دورته السادسة

صدى البلد

يعلن مهرجان الجونة السينمائي إعادة فتح الباب لقبول طلبات الاعتماد، وذلك بعد الإعلان عن عودة المهرجان في دورة استثنائية تقام خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

يشار إلى أن من سبق له التسجيل لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى، وتنقسم اعتمادات المهرجان إلى 5 فئات وهي:

● صُناع الأفلام

● الصحافة

● الطلبة

● محبي السينما

● جونيز (قاطني الجونة)

دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي من 14-21 ديسمبر

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يمكن التسجيل والاطلاع على كافة المعلومات التي تخص الاعتمادات عبر زيارة موقع المهرجان.

 

عن مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

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