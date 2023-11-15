تحضيرات سرية.. طارق الشناوي يكشف الموعد الجديد لـ مهرجان الجونة السينمائي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن عودة مهرجان الجونة السينمائي في موعد جديد، مرجحا أن يكون في منتصف الشهر المقبل.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مهرجان الجونة السينمائي يتم حاليا في سرية الاعداد للدورة السادسة.. ستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية وغالبا ستختصر فعاليات المهرجان الي نحو خمسة ايام بدلا من ثمانية الموعد المقترح منتصف ديسمبر القادم” .

وتابع:"هذا هو الموقف الايجابي الذي يجب ان تلعبه كل الانشطة الثقافية في الوطن العربي الالغاء تحت شعار التعاطف اراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الاجانب سيلعبون دورا في ايصال الرسالة وفضح المذابح الاسرائيلية في غزة اتمني ان تنجح خطة القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من ( الجونة).

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قررت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة.

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مهرجان الجونة كان مقررا أن تبدأ فعاليات الدورة السادسة منه يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.