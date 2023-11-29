الفرصة الأخيرة.. التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراى

أعلن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة جالطة سراي التركي على ملعب علي سامي ين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتذيل اليونايتد ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد جالطة سراي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وحسم جالطة سراي لقاء الدور الأول على ملعب أولد ترافورد بنتيجة (3-2)، وسجل ثلاثية الفريق التركي ويلفريد زاها وكريم أكتورك أوغلو وماورو إيكاردي، بينما سجل ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي:

أونانا- لينديلوف- أمرابط- ماجواير- فيرنانديز- هويلوند- جارناتشو- أنتوني- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي.

وجاء تشكيل جالطة سراي كالأتي:

موسليرا- أنخيلينو- إيكاردي- ميرتنز- زاها- زياش- أيهان- توريرا- عبد الكريم بارداكسي- ندومبيلي- بوي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء اليونايتد كل من: بايندر- هيتون- مارسيال- ريجيلون- فاران- دالوت- بيليستري- ماينو- جوري- المجبري- هوجيل.