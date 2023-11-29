عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

لقاء اليوم
لقاء اليوم

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.


ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمرشح الرئاسي، معربًا عن تقديره الكبير بالزيارة، وأشار خلال حواره مع الأستاذ فريد زهران إلى أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، 
 

وقال زكى،  "مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد".
من جانبه، عبر "زهران" عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية.


وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي مقدمًا عرضًا لأهم ملامح برنامجه الانتخابي، كما أكد على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

تنبيه رسمي | اجتماع عاصف لـ الخطيب مع كولر في الأهلي

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب الجرائم اللاإنسانية.. مجلس الأمن التركي يحذر إسرائيل

خصم إلى 70% .. اشترِ أوبل كروس لاند الجديدة

شاهد.. اللحظات الأولى لإفراج حماس عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين

في ظل الحصار والحرب.. غزة تعود إلى عصر التنقل الحمير

انطلاق مشروع كبير للتأمين الطبي على الرياضيين في مصر

ليفربول يسعى لحسم تأهله لدور الـ16 من اليوروبا ليج أمام لاسك النمساوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزيادة وزن.. بوسى تثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

فيديو

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ